Sabatino (Fiorentina Femminile): “Possiamo ottenere grandi risultati. Commisso…”

L’attaccante della Fiorentina Femminile, Daniela Sabatino, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus Women:

Giocare con la Juve non è mai facile ma speriamo di fare una bella partita e di vincere. Abbiamo sentito il presidente così come il mister e le ragazze colpite dal Covid, che ci sono sempre state vicine e lo hanno dimostrato. Commisso? Ci ha fatto l’un bocca al lupo sottolineando l’importanza della partita. Serve una prestazione come contro il Milan, abbiamo dimostrato di poter ottenere grandi risultati. Serve concretezza.