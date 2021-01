Supercoppa femm. – Juventus-Fiorentina in TEMPO REALE. Bianconere ancora vicine al vantaggio

JUVENTUS (4-3-3) – Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Gama (K), Boattin; Galli, Pedersen, Caruso; Hurtig, Girelli, Bonansea

A disp.: Cernoia, Rosucci, Staskova, Skovsen, Zamanian, Souza, Sembrant, Giordano, Brcic

All.: R. Guarino

————

FIORENTINA (3-4-3) – Schroffenegger; Quinn, Tortelli (K), Zanoli; Thogersen, Neto, Middag, Vigilucci; Kim, Sabatino, Bonetti

A disp.: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Adami, Ripamonti, Mani, Baldi, Clelland, Monnecchi

All.: A. Cincotta (in panchina N. Melani)

————

Arbitro: Marotta (Sapri)

[Abruzzese-Vettorel]

IV uff.: M.S. Ferrieri

————

Ammoniti:

Espulsi:

Pali/traverse:

Recupero: p.t. – s.t.

Note: