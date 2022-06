Primavera Femm., successo al cardiopalma contro l’Inter: final four conquistata!

Che gioia per le ragazze

La Primavera femminile vince 2-1 contro l’Inter e accede alle Final Four del Campionato Primavera. Venerdì 10 giugno a Tirrenia primo appuntamento con le Semifinali che daranno l'accesso alla Finale Scudetto. Le Viola sono riuscite a replicare lo stesso punteggio dell'andata (2-1 per le nerazzurre) qualificandosi in virtù del miglior piazzamento in classifica dopo la regular season. Decisivo, si legge sul sito ufficiale della Fiorentina, un rigore parato al 90' dalla giovane Bartalini che è valso il pass per le fasi finali. Adesso nella strada delle Viola ci sarà la Juventus.