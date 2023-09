Per la Fiorentina Femminile sono 14 le convocate con la nazionale maggiore

La squadra viola manderà ben 14 calciatrici in giro per il mondo. Ottimi numeri per la Fiorentina Femminile

La Fiorentina Femminile ha comunicato le 14 calciatrici che saranno impegnate con le rispettive nazionali. Per la nazionale italiana saranno impegnate: Baldi, Schroffenegger, Tortelli. Mentre per l'under 23 azzurra le ragazze saranno: Longo, Severini, Toniolo. In Under 19 invece andrà Bartalini, mentre Bedini si aggregherà alla rappresentativa dell'under 17.