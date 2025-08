Ufficiale, un’altra nordica alla Fiorentina Femminile: ecco Woldvik

Nel 2025 la giocatrice si sposta in Svezia per poi passare in questa seduta di mercato alla Fiorentina, dove trova le connazionali Fiskerstrand e Johansen. Emilie ha difeso i colori della sua Nazionale già dal 2014 nella Selezione U15, indossando poi la maglia rossoblu in tutte le selezioni di età. Nel 2020 ha debuttato in Nazionale Maggiore e nel 2025 è stata selezionata nella rosa per gli Europei giocati in Svizzera lo scorso mese. Tra le tante partite, la neoviola ha anche sfidato l'Italia nell'ultimo Quarto di Finale vinto poi dalle Azzurre.