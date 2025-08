Ufficiale Tryggvadóttir per il centrocampo femminile: chi è e il comunicato

La nota del club viola sull'ultimo innesto per la formazione femminile

Centrocampista, nata il 5 Maggio 2005, Katla arriva dalla squadra svedese del Kristianstads DFF, dove ha giocato nell’ultima stagione. In precedenza Katla ha indossato le maglie di Valur Reykjavik e Knattspyrnufélagið Þróttur, entrambe formazioni della capitale islandese.

In Nazionale dal 2021, Katla ha debuttato nella Selezione Maggiore nel 2024, entrando a far parte della rosa islandese per i Campionati Europei giocati lo scorso luglio. La giocatrice si è legata al club con un contratto fino al 30 Giugno 2028. VELKOMIN KATLA!