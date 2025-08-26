L'espulsione rimediata nel finale della gara contro il Como Women in Serie A Women's Cup costa cara alla giocatrice viola Ilse van der Zanden. Il verdetto del giudice sportivo:
Fiorentina Femminile, stangata per van der Zanden in Serie A Women’s Cup
Squalifica per 3 giornate effettive di gara - Per condotta violenta in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, a gioco fermo, colpiva volontariamente con una gomitata al volto un'avversaria.
