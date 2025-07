Fiorentina Femminile, Pastrenge prolunga e poi andrà in prestito: ecco dove

Nuova ufficialità in casa Fiorentina Femminile: Lucia Pastrenge ha prolungato il suo contratto, ma andrà in prestito

Altra ufficialità in casa Fiorentina Femminile. Dopo i tanti nuovi acquisti già confermati, arriva anche un prolungamento di contratto per la calciatrice Lucia Pastrenge fino al 2027. In vista della stagione che arriverà, però, è stata ceduta in prestito alla Ternana Women. Il comunicato: