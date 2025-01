Fiorentina Femminile, non solo Curmark: UFFICIALE anche il secondo acquisto

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Danese Stine Ballisager Pedersen. Difensore nata il 3 Gennaio 1994, Stine arriva dal Kansas City Current. La sua carriera inizia in Danimarca nel Skovbakken per poi proseguire nel VSK Aarhus. Nel 2018 la giocatrice si trasferisce in Norvegia al Valerenga dove vince il Campionato Norvegese e due Coppe di Norvegia. Nel 2023 passa al Kansas City Current, negli Stati Uniti, dove disputa ventidue gare di NWSL segnando una rete. In Nazionale Danese dal 2009, vanta più di 63 presenze e 4 gol e l’argento ai Campionati Europei del 2017.