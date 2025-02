Femminile, ufficiale Della Peruta: nuovo attaccante per De La Fuente

Attaccante, classe 2004, Victoria è nata ad Atlanta in Georgia (USA) ed è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti dove ha frequentato e giocato all’Università della North Carolina. Il suo passaggio al calcio italiano avviene nel 2022 quando indossa la maglia del Pomigliano e poi quella della Sampdoria. Acquistata dalla Roma, è rimasta in prestito in blucerchiato prima di scegliere il Viola di Firenze.