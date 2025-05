Femminile, De La Fuente carica: “Serviva solo vincere. Aspettiamo la Roma”

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha commentato con soddisfazione la vittoria per 1-3 in casa dell’Inter, che consente alla sua squadra di agganciare momentaneamente la Roma al terzo posto: “Avevamo detto che serviva solo vincere, e così è stato. Giocare 25 minuti in dieci e portare a casa questo risultato non era facile, le ragazze sono state bravissime. Ora la pressione è sulla Roma. Noi abbiamo fatto il nostro, e con 13 punti nella poule scudetto possiamo essere molto soddisfatti”.