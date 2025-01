Ds Femminile tuona: “Dobbiamo darci una svegliata, momento inaccettabile”

Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Lazio, il direttore sportivo della Fiorentina Femminile Simone Mazzoncini ha tuonato ai canali ufficiali del club per l'ennesima prestazione negativa che rischia di influenzare il prosieguo della stagione viola: "Non ci soddisfa il risultato, non ci soddisfa il periodo, credo che adesso sia l'ora di darci una svegliata tutti, questa situazione che si è venuta a creare è inaccettabile".