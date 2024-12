De La Fuente avverte la Juventus: “Abbiamo una grande squadra. Vogliamo i 3 punti”

Come battere le bianconere?

Stiamo lavorando per riuscire a rimanere sempre in partita, abbiamo ribaltato tanti risultati negativi e questo ci porta gioia. Proprio dalla gara con la Juventus abbiamo capito che dobbiamo sempre lottare, qualunque sia il punteggio. Abbiamo tutte le carte in regola per fare la nostra partita, vogliamo i tre punti. Il campionato si sta alzando di livello, ma noi abbiamo una buona rosa con calciatrici importanti e vogliamo dimostrarlo in ogni gara