Coppa Italia Women, il tabellone: le possibili avversarie della Fiorentina

Nel primo turno, in programma tra il 20 e il 21 settembre, entreranno in scena le squadre dalla posizione numero 9 alla 22, con gara secca da disputare in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria; le squadre dalla posizione numero 1 alla numero 8 debutteranno infine negli ottavi di finale (20-21 dicembre), anche questi da disputare in gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria.