Coppa Italia Femminile: Viola, domani ritorno della semifinale con la Juventus

La Fiorentina Femminile tenta il tutto per tutto domani sera alle 18 a Biella, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. A separare le gigliate dalla finale c'è la Juventus che si è aggiudicata il primo round a Firenze per 3-2. Saranno novanta minuti di fuoco per la squadra di coach Sebastian De La Fuente. In finale la vincente di Juventus-Fiorentina troverà la Roma che ha strapazzato il Sassuolo, imponendosi per 6-1 tra andata e ritorno.