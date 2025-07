Boquete firma con il Como: “Progetto con visione e voglia di crescere”

Giocatrice di grande esperienza e personalità, Boquete porta a Como un ricco bagaglio tecnico maturato in una carriera internazionale che l’ha vista protagonista nei principali campionati europei e negli Stati Uniti. Ex capitana della nazionale spagnola, con oltre 50 presenze all’attivo, ha vestito le maglie di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Portland Thorns, AC Milan e Fiorentina, distinguendosi ovunque per leadership, intelligenza e continuità.

Il suo arrivo rappresenta un’aggiunta importante per Como 1907, che continua a costruire con ambizione in vista della nuova stagione. Boquete avrà un ruolo fondamentale non solo in campo, ma anche nella crescita di un gruppo giovane e motivato.