Alia Guagni saluta il calcio: “Spero di aver trasmesso valori veri”

Alia Guagni saluta il calcio il giocato. La giocatrice (prossima a diventare ex giocatrice), è pronta ad "appendere gli scarpini al chiodo" a 37 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera nel Firenze (nel 2002), Alia, è diventata, nel 2015, una dei simboli della "nuova" (al tempo) Fiorentina Women. Ha vestito, la maglia viola sino al 2020 per poi andare prima all'Atletico Madrid, poi al Milan, ed infine, quest'anno, nel Como. In un'intervista a INDIVISA, Guagni, ripercorre così i momenti e le emozioni vissute in carriera: