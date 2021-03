Nazionale femminile, due viola convocate per l’amichevole con l’Islanda

La Nazionale femminile è pronte a tornare in campo per iniziare il lungo percorso di avvicinamento verso Euro 2022. Lunedì 5 aprile l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare l’amichevole contro l’Islanda, in programma martedì 13 aprile alle ore 16 allo stadio ‘Enzo Bearzot’, uno dei 4 campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale. Per la sfida del 13 aprile, la Ct ha deciso di puntare su 33 calciatrici, che si raduneranno il lunedì di Pasquetta per iniziare gli allenamenti il giorno seguente.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli * (AS Roma), Valentina Bergamaschi * (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari * (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano * (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini * (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti * (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini * (AS Roma).

*La risposta alla convocazione delle calciatrici attualmente sottoposte a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti

LEGGI ANCHE – Di Marzio: “Amrabat da top club. Gattuso? Bravo, ma simile a Iachini”