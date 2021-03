Di Marzio: “Amrabat da top club. Gattuso? Bravo, ma simile a Iachini”

“Amrabat? Per me è un grande giocatore, io l’avrei preso anche fossi stato il Milan o il Napoli. Evidentemente ha trovato dei problemi di compatibilità con i compagni di reparto, difficile spiegare le sue difficoltà. Ma tutta la Fiorentina non sta rendendo, per i valori della rosa dovrebbe avere almeno 10 punti in più”. Questo il parere di Gianni Di Marzio, ex allenatore e talent scout, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Sul toto-panchina ha detto: “Gattuso? Ha le stesse caratteristiche di Iachini. A Napoli ha preso una squadra che era in una situazione delicatissima con Ancelotti, ha ricompattato lo spogliatoio e per me ha fatto bene. Non è un personaggio mediatico che bada allo stile, ma a Firenze lo vedrei bene”.