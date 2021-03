Gattuso, a fine anno sarà addio a Napoli. Rino intrigato dall’idea Fiorentina

Il destino di Gennaro Gattuso sembra segnato, almeno per quanto riguarda la sua avventura a Napoli. Come riporta gazzetta.it, infatti, sembra insanabile la frattura tra il tecnico ed il presidente De Laurentiis. Ringhio lascerà i partenopei indipendentemente dall’eventuale qualificazione in Champions League. Proprio per questo, l’allenatore calabrese sta iniziando a guardarsi intorno per valutare diverse offerte. Non è un mistero che Gattuso piaccia particolarmente in casa Viola per sostituire Iachini a fine stagione. Il tecnico ex Milan, dal canto suo, è molto intrigato dall’ipotesi di poter allenare la squadra gigliata.