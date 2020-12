Mission Impossible per la Fiorentina Femminile, in cerca del pass per gli ottavi di Champions

Avrebbe potuto anche vincere la Fiorentina Femminile, sei giorni fa, in casa contro lo Slavia Praga. Ma l’andata è terminata 2-2, e oggi alle 14 (diretta testuale su Violanews.com) si gioca il ritorno in terra ceca. Una Mission Impossible, come quella che è stata girata proprio a Praga con protagonista Tom Cruise, ma Marta Mascarello ci crede, come ha fatto capire ieri. La verticalità sarà la chiave per provare a passare il turno. Lo scrive La Nazione.

