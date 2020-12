UW Champions League, Mascarello: “Daremo tutto, crediamo nella qualificazione”

La Fiorentina Femminile è a Praga per la gara di ritorno di UW Champions League contro lo Slavia dopo il pareggio dell’andata al Franchi. Marta Mascarello, centrocampista viola, racconta le sensazioni della vigilia ai canali ufficiali: “Il risultato dell’andata le avvantaggia. Ci ha un po’ stupito la loro aggressività, mi aspetto una partita molto tosta. Daremo tutto in campo per portarci a casa la qualificazione, vogliamo regalare a Firenze una gioia”. TUTTO SULLA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE