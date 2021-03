Middag guarda al City: “Qui perché lo meritiamo, importante non subire goal”

Tessel Middag ha parlato dell’avvicinamento agli ottavi di Champions, al sito ufficiale della Fiorentina. Queste le parole della calciatrice olandese, ex della doppia sfida al Manchester City:

Siamo deluse dal risultato del derby perché abbiamo creato tante occasioni, ma senza finalizzarle. Volevamo proseguire con la buona striscia di risultati. Da inizio anno, tra Supercoppa e Campionato, avevamo trovato la forma giusta. Ieri dopo il match ci siamo guardate in faccia e ci siamo dette che c’erano milioni di ragioni per cui avevamo perso e non andava bene. La fortuna è che nel calcio c’è sempre un’altra partita quindi possiamo rifarci subito. Siamo qui perché ce lo meritiamo e ce lo siamo conquistato. Siamo l’unica squadra italiana in Champions League e vogliamo fare bene. Sarà difficile, ma andando avanti è così. Vogliamo rifarci, giocare bene e mantenere il nostro “gameplan”. Dobbiamo concentrarci sulla difesa perché non subire goal ci aiuterebbe al ritorno. Se riusciamo a mantenere il focus, abbiamo una chance.

Per molte mie compagne sarà la prima sfida contro le citizens e ho detto loro che lo stadio in cui giocheremo è uno spettacolo. Il City è molto simile a quando giocavo con loro. Hanno una filosofia chiara: vogliono tenere palla, col tiki taka aspettano il momento giusto per colpire. La Champions League è l’unico trofeo che non hanno vinto e stanno lavorando per ottenerlo. Saranno sicuramente molto motivate a passare il turno.