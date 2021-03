Champions femminile, le convocate da Cincotta per l’andata degli ottavi

Queste le Viola della Fiorentina Femminile convocate da mister Antonio Cincotta per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Women’s Champions League contro il Manchester City. La gara è in programma mercoledì in Gran Bretagna:

Forcinella Camilla, Ohrstrom Stephanie, Schroffenegger Katja, Pastifieri Chiara, Cordia Janelle, Quinn Louise, Tortelli Alice, Zanoli Martina, Mani Rebecca, Adami Greta, Breitner Stephanie, Middag Tessel, Neto Claudia, Vigilucci Valery, Papi Alessia, Baldi Sara, Clelland Lana, Monnecchi Margherita, Piemonte Martina, Sabatino Daniela, Thogersen Frederikke.