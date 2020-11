LIVE – Champions League femminile, il sorteggio dei sedicesimi: la Fiorentina non sarà testa di serie

Alle ore 12 si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale di Champions League femminile a Nyon. Con un coefficiente di 29.065, la Fiorentina non sarà fra le teste di serie (come, del resto, anche la Juventus). Le date da segnare sul calendario sono il 9-10 dicembre e il 15-16 dicembre, con l’andata che si disputerà in casa e il ritorno in trasferta.

Le squadre saranno suddivise in 4 gruppi di estrazione con un numero pari di teste di serie e non teste di serie. Non si possono incrociare team della stessa Federazione e le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le restrizioni sui viaggi per il Covid 19 hanno influenzato questi raggruppamenti per cui la Fiorentina è stata inserita nel 3° gruppo.

