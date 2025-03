La Primavera femminile vince lo scontro diretto e resta in corsa per le finali

Vittoria nello scontro diretto per la Primavera femminile, che vince per 3-1 in casa del Parma. Le ragazze di Melani esultano grazie alle reti di Mailia, Baccaro Di Benedetto. Si spezza il gruppo nella corsa al quarto posto: Roma e Fiorentina salgono a 32 punti, il Parma viene raggiunto dal Milan a 28. Davanti, oltre alla Juventus (48) già qualificata alle finali, ci sono Sassuolo (37) e Inter (36). Nelle ultime quattro giornate giallorosse, viola, gialloblu e rossonere si giocheranno un posto nella caccia al tricolore.