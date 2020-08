Forcinella: “Scelto Firenze per il progetto. Dalle mie compagne posso solo imparare”

Camilla Forcinella, nuovo acquisto per i pali della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale ufficiale ACF a violachannel. Ecco le sue parole riguardo l’emozione di vestire la maglia viola:

Mi sto trovando molto bene in questa città. Ho scelto Firenze perchè c’è un progetto molto importante per la mia crescita. Sono contenta di aver trovato una squadra così coesa e uno staff così preparato. Le ambizioni de club sono molto alte. Sono giovane e sono qua per crescere. Cercherò di stare zitta e lavorare a testa bassa perchè dalle mie colleghe e dal mister posso solo imparare