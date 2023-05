Fiorentina Femminile: il match contro la Juventus si giocherà al Franchi

Importante aggiornamento che riguarda l'ultimo incontro del campionato femminile, Fiorentina-Juventus, in programma il 21 maggio, che verrà disputato allo stadio Artemio Franchi

C'è un importante aggiornamento che riguarda l'ultima partita del campionato femminile, Fiorentina-Juventus, in programma il 21 maggio alle 14:30. La grande sfida, totalmente inutile ai fini della classifica, verrà disputata allo stadio Artemio Franchi e non più al Gino Bozzi come di consueto. Si prospetterà uno spettacolo ancora più grande, con la speranza di vedere numerosi tifosi allo stadio a sostenere la squadra.