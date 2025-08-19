Fiorentina Femminile, ufficiale la rosa e i numeri di maglia scelti

Viola News
La rosa e i numeri di maglia della Fiorentina Femminile
Redazione VN

Questo sabato prenderà avvio la stagione della Fiorentina Femminile che ospiterà al Viola Park il Como con il calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. Nel frattempo è stata ufficializzata la rosa per la prossima stagione con i relativi numeri di maglia scelti dalle giocatrici:

1 Cecilie Fiskerstrand

2 Emilie Woldvik

3 Oda Johansen

4 Agnese Bonfantini

5 Alice Tortelli

7 Miriam Longo

8 Lina Hurtig

9 Madelen Janogy

10 Michela Catena

11 Sarah Wijnants

14 Martina Toniolo

15 Sofie Bredgaard

16 Emma Lombardi

17 Benedetta Bedini

18 Emma Snerle

19 Victoria Della Peruta

20 Benedetta Orsi

21 Emma Severini

22 Ilse Van Der Zanden

23 Giorgia Bettineschi

24 Sara Cetinja

25 Siria Mailia

26 Maya Cherubini

27 Katla Tryggvadottir

44 Emma Faerge

77 Filippa Curmark

85 Maria Luisa Filangeri

Staff tecnico

—  

Allenatore Pablo Pinones Arce

Vice Allenatore Samuel Fagerholm

Collaboratore Tecnico Stefano Busso

Preparatore Atletico Giovanni De Gennaro

Preparatore Portieri Nicola Melani

Match Analyst Federico Di Rocco

Kit Manager Lorenzo Taccetti

Kir Manager Paola Vannini

Team Manager Nicola Cecconi

