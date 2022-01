Fiorentina Femminile, Sunde: “Viola buon club, vuole vincere”

L'ultima arrivata: "La Fiorentina è un club che vuole vincere e penso che sarà interessante giocare qui e conoscere le mie compagne"

Sunde prosegue: "Credo che potrò crescere molto come persona e come giocatrice, è la mia seconda volta in Italia, ma ancora non so parlare italiano, dovrò imparare qualcosa perché nessuno parla il norvegese e non tutte sono fluenti con l'inglese per cui non vedo l'ora di conoscere la lingua, la città, le compagne e i tifosi. Qui è molto diverso dalla Norvegia, il gioco è più veloce e il possesso palla prolungato. Io sono una giocatrice che ama le sortite offensive, cerco la giusta soluzione e il giusto passaggio, non vedo l'ora di mettermi in gioco".