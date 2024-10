Fiorentina Femminile, sette giovani convocate in Nazionale

Impegni in azzurro per le ragazze viola

Under 17

La Nazionale Under 17 Femminile è pronta a tuffarsi nell'atmosfera delle qualificazioni all'Europeo. Giovedì 24 ottobre, le 26 convocate di Selena Mazzantini si raduneranno a Roma e fino a martedì 29 prepareranno in Italia il Round 1 in programma in Croazia; al termine dello stage, Mazzantini ufficializzerà l'elenco delle 20 calciatrici che prenderanno parte a un girone che oltre alle padrone di casa comprende anche Francia e Bulgaria.