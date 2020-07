Fiorentina femminile scatenata, ecco un altro annuncio

Altro annuncio della Fiorentina, dopo i tre acquisti di ieri (LEGGI QUI). La ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Sara Baldi. Attaccante classe 2000, Sara arriva in prestito per la stagione 2020/21 dall’Hellas Verona dove ha giocato negli ultimi due anni. In precedenza ha vestito la maglia del Mozzanica dove è cresciuta calcisticamente. Azzurra dal 2015, ha preso parte alle competizioni con la Nazionale Italiana U16, U17 e U19.