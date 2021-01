Fiorentina Femminile, quattro positive al Covid. E mercoledì c’è la Supercoppa

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test previsti dal Protocollo Sanitario per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di quattro componenti del Gruppo della Prima Squadra Femminile. Sono tutti asintomatici e in isolamento. Il Gruppo squadra della Femminile di Fiorentina è quindi entrato in bolla e continuerà a seguire l’iter previsto dai Protocolli Sanitari vigenti.

Questo il comunicato della società viola, che non rende noto il nome delle calciatrici positive al Coronavirus. Ricordiamo che mercoledì 6 gennaio, alle ore 18, per la Fiorentina Femminile è in programma la finale di Supercoppa contro il Milan. Un grattacapo non da poco per mister Cincotta…

Coronavirus in Toscana: numeri ancora alti, ma rispetto a ieri calano contagi e decessi