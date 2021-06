Fiorentina Femminile: Quinn saluta, Tortelli in bilico, due difensori nel mirino

Dopo l'addio di Cincotta, la panchina sarà affidata a Patrizia Panico

Come riporta Tutto Calcio Femminile, è tempo di saluti per Louise Quinn, 31enne difensore pronta a lasciare il club viola dopo una stagione. Le offerte non mancano per l'ex Arsenal e nazionale irlandese. Come non mancano le pretendenti per Alice Tortelli, su tutte Milan e Inter, ma il suo futuro dovrebbe ancora essere a Firenze. In entrata è molto vicina Francesca Vitale, classe 1992 del Milan, e piace Federica Cafferata, classe 2000 del Napoli.