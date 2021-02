Fiorentina Femminile, Quinn: “Con l’Inter gara difficile. Ho vissuto un momento speciale…”

Il difensore della Fiorentina Femminile Louise Quinn ha parlato ai canali ufficiali gigliati:

Penso che la partita di domenica contro l’Inter sarà difficile. Dobbiamo cercare di ribaltare il 2-0. Non sarà facile, ma se giochiamo come quando abbiamo vinto 4-0 a inizio stagione, giocando al Franchi sarà Possibile. Giocare e segnare contro Bari è stato molto speciale per me. Da lì ho capito come calciare da fermo. Ora resto delusa se non segno. Segnare in Champions e contro il Milan, essendo un difensore centrale, è stata una grande emozione. Sto facendo del mio meglio per imparare l’italiano. Capisco bene i termini calcistici, quelli che utilizza mi mister. La Middag è quella che conosce meglio la lingua