Fiorentina Femminile: prima squadra ko, ma Primavera e Under 15 sorridono

Giornata dalle due facce per le squadre nazionali della Viola femminile. Se la prima squadra è andata male nella poule scudetto contro l'Inter, lo stesso non si può dire assolutamente per Primavera ed Under 15. La prima, infatti, è tornata alla vittoria dopo sei gare senza successi, sconfiggendo di misura al Viola Park l'Hellas Verona per 1-0. Quarta vittoria su quattro partite, invece, per l'U15: 2-0 all'Inter e cavalcata solitaria verso le finali nazionali.