Fiorentina femminile, lse Van Der Zanden è una nuova calciatrice viola

Difensore, nata il 25 Luglio 1995, Ilse arriva dall’Utrecht dove ha giocato le ultime due stagioni registrando 45 presenze. Cresciuta nel Telstar nel 2023 è tornata a vestire il biancorosso dell’Utrecht diventando un elemento fondamentale del reparto difensivo. In Nazionale ha vestito la maglia Oranje in tutte le selezioni giovanili, debuttando poi in Nazionale Maggiore nel 2024.