Fiorentina Femminile: le convocate di coach Panico, oggi c’è l’Inter

Sono 21 le calciatrici convocate da Patrizia Panico per il match in trasferta contro l'Inter di Rita Guarino, oggi alle 14:30

Patrizia Panico ha inserito 21 calciatrici tra le convocate per il match in trasferta contro l'Inter di Rita Guarino, in programma oggi alle 14:30 allo stadio "Breda". La Fiorentina femminile è reduce dalla sconfitta rimediata nell'ultimo turno col Milan. La Coach Panico ha dichiarato di aspettarsi voglia di riscatto contro le nerazzurre.