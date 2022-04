Femminile, Panico: “Mi aspetto coraggio e voglia di riscatto contro l’Inter”

Non una grande stagione per le ragazze viola, che devono evitare di perdere troppo terreno sulla terzultima

L'allenatrice della Fiorentina Femminile , Patrizia Panico , ha parlato al sito ufficiale viola in vista della gara con l'Inter:

"La voglia di riscatto può fare la differenza su più livelli. Mi aspetto un'Inter consapevole della propria forza e delle sue giocatrici. Io credo che la priorità sia il coraggio, è quello che ci può far risaltare. Contro il Milan si sono viste cose buone, faremo le valutazioni per mettere in campo la squadra più competitiva possibile".