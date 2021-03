Fiorentina Femminile, le convocate di Cincotta per il Verona

Tramite i propri canali social ufficiali la Fiorentina ha comunicato la lista delle giocatrici convocate da Mister Cincotta in vista della gara della sua Fiorentina Femminile contro l’Hellas Verona, in programma per domani alle 14:30. Si tratta di: Forcinella, Ohrstrom, Schroffenegger, Cordia, Mazzoni, Lorieri, Quinn, Tortelli, Zanoli, Adami, Breitner, Mani, Middag, Neto, Vigilucci, Baldi, Clelland, Monnecchi, Piemonte, Sabatino, Thogersen.

