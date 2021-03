Cincotta carico per Hellas-ACF: “Mai perso l’entusiasmo. Serve cinismo”

Giornata di vigilia per le ragazze della Fiorentina Femminile. Domani infatti si sfideranno Hellas Verona e Fiorentina alle 14:30. Mister Antonio Cincotta ha parlato ai canali ufficiali della squadra gigliata:

Con la Juve non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo ma dobbiamo applaudire la prestazione. Abbiamo analizzato la sconfitta con le bianconere e, dati alla mano, abbiamo messo in difficoltà la capolista più di chiunque altro.

Serve più cinismo sotto porta. Nelle ultime partite fra campionato e Champions abbiamo creato quattordici palle goal ma segnato una sola rete. Proprio per questo abbiamo lavorato molto sulla finalizzazione.

Per quanto riguarda le indisponibili, abbiamo recuperato Piemonte e Breitner, presto saranno al cento per cento. Serve cautela per Tortelli e Neto invece: l’assenza di centrali difensivi è stata devastante.

Nella partita di andata col Verona creammo tantissimo ma non riuscimmo a concretizzare, dobbiamo lavorare tutti di più. L’Hellas viene da due vittorie e farà di tutto per salvarsi e metterci in difficoltà. Non abbiamo mai perso l’entusiasmo, lavoriamo con grande abnegazione. Le ultime prestazioni dimostrano che questa squadra non ha mai spento. Continueremo a dare tutto per i tifosi, per chi ci ama, per Joe Barone e per il Presidente.