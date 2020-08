La Fiorentina di Mister Cincotta torna in campo stasera per la seconda giornata della Serie A Femminile. Dopo l’esordio scintillante al Franchi con l’Inter, le Viola si preparano a sfidare il Napoli, in trasferta. Appuntamento dunque alle 20:45 per la gara allo Stadio “Caduti di Brema”. Cincotta conferma in blocco la squadra, ma deve rinunciare a Middag, alle prese con dei problemi alla caviglia.