Fiorentina Femminile ko contro l’Atletico Madrid, ma buoni segnali per Panico

Le occasioni viola portano la firma di Boquete, che in due circostanze ha impegnato severamente il portiere Gallardo. La traversa di Moral, invece, è lo squillo iberico più importante. A completare il quadro tentativi di Huchet e Kajan per le gigliate e di Guerrero e Santos per le spagnole. La rete di Ludmila, che brucia Agard sulla destra e batte Baldi con un tiro cross, è lo spartiacque della partita, che svolta in favore dell'Atletico. Le padrone di casa creano più mole di gioco e sfiorano in maniera concreta il raddoppio con Guerrero e Ajibade. Nel finale la subentrata Giacobbo, in campo da pochi minuti, incorna a lato il possibile, e per certi versi inatteso, pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.