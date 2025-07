Fiorentina Femminile, il calendario della stagione 2025/26 e il nuovo formato

Il calendario della Fiorentina Femminile per la stagione 2025/2026

Questo pomeriggio è stato sorteggiato il calendario per la Serie A Women 2025/26 . La novità è il formato: si torna al girone unico a 12 squadre , senza poule scudetto né salvezza. Al termine dell’11° giornata di ritorno saranno decisi i verdetti.

Come riporta la Fiorentina sui propri canali ufficiali, le ragazze allenate da mister Pinones Arce partiranno dalla trasferta di Napoli per poi affrontare sul campo del Viola Park l'Inter . Di seguito i calendario completo:

Mister Pablo Pinones Arce commenta così il sorteggio: “Prima di tutto pensiamo una partita alla volta. Il focus è e sarà sempre principalmente su noi stessi. Avremo sempre rispetto per i nostri avversari e prepareremo sempre la partita al meglio possibile, dando importanza non al nome degli avversari ma alla nostra preparazione. L'inizio della Serie A è ancora fra qualche settimana e prima dovremo focalizzarci su altre partite in arrivo, sul nostro sviluppo e sul migliorare giorno dopo giorno".