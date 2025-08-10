Prima amichevole estiva per la Fiorentina Femminile: com’è andata col Milan

Questo pomeriggio la Fiorentina Femminile del nuovo tecnico viola Pablo Pinones-Arce ha debuttato a Tirrenia in amichevole contro il Milan, ottenendo un ottimo 3-1. Subito in vantaggio le rossonere con Ijeh, le gigliate hanno poi ribaltato completamente la situazione grazie alla doppietta di Agnese Bonfantini ed alla rete della solita Madelen Janogy. Soddisfatto l'allenatore svedese: "Sono contento per l'impegno messo in campo e per aver visto durante la partita le cose che stiamo provando in allenamento e su cui stiamo lavorando. Ci conosciamo da appena un mese ma ho apprezzato il modo con cui siamo arrivati a questo impegno".