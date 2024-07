Fiorentina Femminile, cedute tre giovani in Serie B: i dettagli

Tre giovani cedute dalla Fiorentina Femminile per la prossima stagione: andranno a giocare tutte in Serie B

Dopo i diversi colpi in entrata, la Fiorentina Femminile cede tre giovani talentuose del settore giovanile in Serie B. Si tratta del portiere classe 2005 Viola Bartalini, passata all'Arezzo, che nella passata stagione è salita alcune volte anche in prima squadra e vanta di alcune presenze anche in nazionale Under 17 e 19. Poi, Martina Sechi al Bologna, lo scorso anno in prestito al Cesena, dove ha realizzato ben 18 gol, e Gulia Giacobbo al Genoa, reduce da una stagione con la maglia del Napoli.