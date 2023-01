Fiorentina Femminile: Bellucci in arrivo dalla Juventus?

La Juventus e Melissa Bellucci stanno valutando le prossime mosse. Non mancano le proposte per la centrocampista bianconera che, però, intende rimanere in Serie A. Un'opzione che sta prendendo corpo - riporta TuttoCalcioFemminile - potrebbe essere il prestito alla Fiorentina Femminile, che con le bianconere sta trattando per avere subito Cafferata. Vedremo nei prossimi giorni se questa trattativa prenderà quota.