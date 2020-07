Fiorentina Femminile, al via la preparazione per la nuova stagione

Come comunicato dai canali ufficiali della Fiorentina, sono ormai circa due settimane che la squadra femminile della Fiorentina ha iniziato il lavoro di preparazione, con sedute di forza in palestra e lavoro sul campo in vista della prossima stagione che prenderà il via il prossimo 22 agosto.

La squadra continuerà gli allenamenti presso il Centro Sportivo di San Marcellino fino al 1° agosto data in cui è prevista la partita amichevole (a porte chiuse) che si disputerà allo Stadio di Acquaviva (Repubblica San Marino) San Marino Academy vs ACF Fiorentina (inizio ore 17:00). Al termine la squadra partirà per il ritiro di Montecatini, dove si tratterrà fino all’8 agosto nel rispetto dei protocolli sanitari.

