Elena Linari, ex calciatrice viola e colonna della nazionale di Milena Bertolini, cambia ancora squadra. Dopo due stagioni trascorse a Madrid, sponda colchoneros dell’Atletico Feminino, si sposta in Francia. Precisamente a Bordeaux con la società girondina che ha annunciato oggi di aver ingaggiato il difensore classe ’94, con un contratto sino al 2022. Non si ricomporrà dunque la coppia difensiva ammirata in viola, con Alia Guagni,da poco trasferitasi nella capitale spagnola.