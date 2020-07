Guagni: “Il mio cuore sarà viola per sempre, mi dispiace che qualcuno non abbia capito la mia scelta”

Alia Guagni, per anni bandiera della Fiorentina Femminile, in estate ha lasciato per provare l’esperienza all’estero, all’Atletico Madrid. Sulle pagine di TuttoSport è tornata a parlare della sua scelta e della Fiorentina. “Per tutta la vita avrò il cuore viola, un amore che non finirà mai“, queste alcune delle parole che ha speso per la Fiorentina, spiegando come è stato difficile lasciare la città e l’affetto della gente. Ha parlato anche della conquista della Champions League per le ragazze viola, che secondo la Guagni hanno meritato sul campo la possibilità di giocare nel massimo palcoscenico europeo. Ha spiegato anche il perchè della sua partenza da Firenze: “Non voglio avere rimpianti nella mia carriera, e questo è un tassello che mi mancava, mi dispiace se qualcuno non ha capito la mia scelta. La Fiorentina crescerà ancora, me l’ha confermato anche Commisso, e voglio crescere anche io per essere migliore al mio ritorno”.